Barcellona, ecco i verbali controversi del killer Giambò

E poi spargemmo della calce sul cadavere. Nei racconti agghiaccianti dei pentiti barcellonesi di questi anni sono state ricostruite esecuzioni impressionanti, feroci e dilanianti, brani stonati e sconcertanti di una crudeltà infinita. Come tutte le esecuzioni di mafia del resto, di carne squarciata e mani mozzate, pesi e contrappesi tra barcellonesi e mazzarroti, tortoriciani e chiofaliani. Morti raccontate in decine di verbali con inusitata freddezza, che si concludono tutte più o meno allo stesso modo. Con i killer che finito il “lavoro” si lavano le mani insanguinate, buttano via i vestiti, bruciano l’auto in un torrente, e poi tornano a casa e si siedono a tavola per cenare con la moglie e i figli. Come se niente fosse. Nel novero dei pentiti barcellonesi da qualche settimana era spuntato anche il 49enne killer del gruppo storico dei Barcellonesi Carmelo Giambò “u mastruffu”, già ergastolano per una esecuzione e per altre quattro soltanto detenuto in attesa di giudizio. Ma le sue dichiarazioni, comprese alcune clamorose ritrattazioni dopo i primi verbali, non hanno convinto affatto i magistrati della Dda di Messina, che a più riprese lo hanno sentito in queste ultime settimane, ed hanno anche organizzato due confronti incrociati con due collaboratori di giustizia che già sono passati al vaglio della credibilità e delle sentenze definitive nei vari procedimenti “Gotha” , ovvero Nunziato Siracusa e Santo Gullo. E ognuno, dopo i confronti, duri, drammatici, tesi, è rimasto sulle proprie posizioni. La conseguenza è stata la richiesta di revoca del piano provvisorio di protezione, con la chiara dicitura di «mendacio» affibbiata a Giambò dai magistrati.

