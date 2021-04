Vaccini e non solo, economia e scuola in primo piano questa sera a Scirocco

Vaccini in primo piano a Scirocco il talk di Rtp, condotto da Emilio Pintaldi in onda questa sera alle 20,30. Previsti due collegamenti. Nel primo, Tiziana Caruso, porterà le telecamere del Talk nell'Hub della Fiera dove, da oggi a domenica, ci si si potrà sottoporre al vaccino Astrazeneca senza prenotazione e dai 60 anni in sù. Nel secondo linea all'ex ospedale militare con il colonnello Alfonso Zizza dove è partito da pochi giorni un altro centro dedicato alle vaccinazioni di massa.

Spazio poi ai riflessi che la pandemia sta avendo sull'economia. Ospiti Gaetano Armao vicepresidente della Regione e i deputati Pietro Navarra, Matilde Siracusano e Angela Raffa. Di futuro della scuola e di difficile ripresa da parte di settori come la ristorazione si parlerà in un successivo step in cui saranno ospiti il segretario della Cgil scuola Pietro Patti, il dirigente del partito democratico Franco De Domenico e il dirigente nazionale di Fratelli D'Italia Ciccio Rizzo. Infine collegamento con uno dei ristoranti italiani più rinomati di Londra con la famiglia siculo-messinese Corsaro che ha riaperto da alcuni giorni dopo un lungo lockdown.

