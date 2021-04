È morto di Covid Pietro Valveri, titolare storico del ritrovo “La Lumachina” a Torre Faro. Aveva 76 anni. Conosciuto a Messina come caposcuola della ristorazione e della gelateria peloritana, aveva cominciato l’attività negli anni Settanta a Camaro, con il bar “Don Mario”, prima di dare vita alla “Lumachina”, rinomato per le granite, il gelato e la gastronomia sempre concepita con uno sguardo appassionato verso la tradizione della città dello Stretto. Lo stesso impegno e maestria con la quale più di recente ha portato all’apertura del “Sapore Divino”, sempre in Via Circuito a Torre Faro.

