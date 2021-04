Messina, open week per Astrazeneca. Oggi accordo Comune-Asp per PalaRescifina

Anche Messina partecipa all’open week end della vaccinazione. Le ampie scorte a disposizione di AstraZeneca consentiranno anche a coloro che non hanno una prenotazione ma hanno fra i 60 ai 79 anni di potersi immunizzare. Tre giorni, venerdì, sabato e domenica in cui fra le 8 e le 22 questa fascia d’età potrà vaccinarsi presentandosi “in libertà” nei centri vaccinali della provincia. Non in tutti per la verità, perchè alcuni non saranno attivati per non sovraccaricarli di impegni. Disponibile la Fiera, ma anche i punti vaccinali di Patti, Sant’Agata e in città anche dell’ospedale Piemonte e del Policlinico. Ma una pregiudiziale è d’obbligo. Chi si presenterà senza prenotazione ed ha più di 60 anni, potrà ricevere solo un vaccino AstraZeneca. Non potrà chiedere di ricevere altro, ma dovrà comunque superare il test dell’anamnesi che in molti casi è risultato un importante sbarramento. Secondo le ultime stime diffuse dall’Asp, a Messina ci sono giacenze di oltre 9.000 dosi di AstraZeneca.

Arrivano i Pfizer In compenso, ieri è arrivata in provincia una buona scorta di vaccini Pfizer. Sono stati consegnati 11 vassoi, che sono i blocchi di boccette con cui arrivano i sieri. Poi da ciascuno vengono estratte circa 1200 dosi. Quindi a disposizioni di hub e ospedali adesso ci sono 12.870 dosi di Pfizer. E anche ieri, i numeri arrivati dal principale hub provinciale, quello che dovrebbe trainare la vaccinazione della provincia, quello della Fiera, nato per somministrare 4000 dosi al giorno, si è fermato a quota 449. 306 i Pfizer, tutte seconde dosi, inoculati. 93 i Moderna, quanto agli AstraZeneca la conta si è fermata 50. I prenotati per quest’ultimo siero erano 250, ma in 200 o non si sono presentati o hanno presentato documentazione medica che attesta la loro inidoneità. Saranno riprogrammati nelle prossime settimane con Pfizer o Moderna.

PalaRescifina Ieri ancora un sopralluogo al palazzetto di San Filippo dove sorgerà il terzo hub cittadino. Oggi dovrebbe essere pronta la convenzione per la cessione della struttura da parte del Comune all’Asp.

