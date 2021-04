Coronavirus a Messina, sono 24 i comuni covid free. Nel capoluogo 519 i positivi

Sono 24 i comuni della provincia che, in questo momento, non hanno, in base ai dati in possesso all'Asp, alcun contagiato. Si tratta di Acquedolci, Alì, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Condró, Frazzanó, Gallodoro, Leni, Militello Rosmarino, Mirto, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta d'Affermo, Pagliara, Pettineo, Roccafiorita, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Santa Marina Salina, Santo Stefano, Savoca, Tripi, Ucria. Sono invece 84 quelli in cui il covid ha contagiato almeno una persona. Messina è ovviamente quello con più casi: 519.

