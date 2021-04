Autoriciclaggio di fondi a Barcellona, un nuovo processo per l’architetto Siclari

Nuovo rinvio a giudizio del gup Giovanni De Marco per l’arch. Pasquale “Lino” Siclari, 61 anni, e il suo consulente contabile Pietro Pappalardo, 46 anni, di Catania ma residente a Milano: saranno processati il prossimo 7 giugno dinanzi al Tribunale di Barcellona. Ai due si contesta una nuova ipotesi di reato di autoriciclaggio di fondi sottratti ai capitali di “Aicon Spa”. A giudizio, per illecito amministrativo, quali persone giuridiche, anche le tre società utilizzate per riciclare parte del denaro utilizzato per il contratto preliminare di Borgo Musolino: “Airon srl”, di cui era legale rappresentante al momento dei fatti lo stesso Lino Siclari, con sede legale a Milano, di cui è attualmente legale rappresentante Paolo Maggio, 43 anni di Barcellona; “Dic srl”, con sede a Messina, di cui all’epoca dei fatti era legale rappresentante Pietro Pappalardo, e di cui risulta adesso legale rappresentante Denise Siclari, 35 anni, residente a Barcellona, figlia di Siclari; e la “Borgo Musolino srl”, di cui era rappresentante legale Lino Siclari, ora sottoposta a sequestro nell'ambito del troncone principale di analogo procedimento. Siclari e Pappalardo (difesi dagli avv. Gaetano Barresi, Fusetti e Chiesa) avrebbero impiegato e comunque trasferito o sostituito, tramite la società “Dic srl” (già HL), società riconducibile a Pasquale Siclari, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero. Nel processo la curatela fallimentare di “Aicon Spa”, si è costituita parte civile con l’avv. Giuseppe Lo Presti.

