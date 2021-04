Messina, arrivano nuove scorte Pfizer. Si conta sull’apertura di nuovi hub

Per accelerare sulla campagna vaccinale a Messina si conta sia sull’apertura dei nuovi hub che sui nuovi approvvigionamenti. Nella giornata di oggi, tra Patti e Taormina, sono arrivati 11 “vassoi” di Pfizer, per un totale di 12.870 dosi. Qualche buona indicazione sul fronte dei contagi: l’indice di positività, nella sola città di Messina, scende al 5,8% (23 nuovi positivi su 391 tamponi effettuati), a differenza dell’8,8% dell’intera provincia.

Gli attuali positivi sono 490, poco meno di un mese fa (17 marzo) erano 1.316. Ma a rendere obbligatorio tenere alta la guardia, nonostante la stanchezza di tutti, è il dato sui ricoveri: sono 86 quelli attuali, in degenza ordinaria, e 26 in terapia intensiva, rispetto ai 42 e 12 di un mese fa. Due i decessi registrati ieri, entrambi al Policlinico: un uomo di 89 anni di Furci Siculo e una donna messinese di 94 anni.

Intanto, in attesa dell’hub al PalaRescifina, è conto alla rovescia per il centro vaccinale di Capo d’Orlando, in piazza Mercato. Ieri il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze, e il direttore generale facente funzioni dell'Asp, Dino Alagna, hanno effettuato un sopralluogo nel centro. Per l’avvio ufficiale si dovranno attendere le disposizioni organizzative a cui sta lavorando l’ufficio commissariale, che sta valutando le disponibilità sia del personale sanitario che dei vaccini.

