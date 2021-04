Messina, oggi apre l’ex ospedale militare. Il primo del sud a vaccinare civili

E sono due. Dopo l’hub in Fiera, Messina si dota di un secondo importante centro vaccinale extra ospedaliero. Sarà aperto questa mattina il Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Esercito. La struttura del viale Europa, nota ai più come l’ex ospedale militare, apre ai cittadini civili sei linee vaccinali complete e diventa un nuovo riferimento, non solo per la città, ma anche per la provincia. Si tratta dell’unico hub vaccinale realizzato e gestito solo da personale “in divisa” all’interno di una struttura militare dell’intero meridione d’Italia. I lavori per l’allestimento del sito si sono conclusi sabato con le rifiniture di ieri sempre a cura della Protezione civile regionale. I cittadini che sulla piattaforma nazionale di prenotazione cercheranno un appuntamento in provincia, avranno fra le opzioni anche quella del dipartimento militare di Medicina Legale. La struttura, già per stamattina avrà circa 180 appuntamenti. Metà per il siero AstraZeneca e metà Moderna. Per il momento è l’hub della Fiera a rifornire l’ex ospedale militare delle dosi ma non è escluso che presto possa divenire autonomo. L’orario d’apertura, e quindi il riferimento previsto anche per chi si prenoterà, è dalle 8 alle 15. Un parcheggio interno rende anche piuttosto comodo questo sito, anche rispetto ad altri.

