Messina, verificatrice dell'Atm colpita sul bus con un pugno al volto

Si è consumata oggi a bordo della linea Shuttle, nei pressi della Prefettura, l’ennesima vile aggressione ai danni di una verificatrice dell'Atm. L’autore, un cittadino straniero, ha strattonato e colpito con un pugno al viso la malcapitata che purtroppo ha dovuto ricorrere all’intervento dell’ambulanza del 118 per essere trasportata in ospedale.

"Un altro odioso episodio, a distanza di 10 giorni da un’altra simile aggressione - ha commentato il presidente di Atm Giuseppe Campagna -, che denuncia in tutta la sua gravità la cattiva abitudine, che purtroppo impèra, di salire a bordo dei mezzi pubblici senza biglietto! Ancora una volta l'intervento degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di fermare l’aggressore che è stato prontamente portato al Commissariato per l’identificazione e la denuncia per aggressione a pubblico ufficiale".

© Riproduzione riservata