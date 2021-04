Castelmola: validissimo l'accordo con Taormina sul passaggio dei bus in galleria

«L’accordo sottoscritto l’8 marzo con il Comune di Taormina è validissimo, noi non torniamo indietro e ribadiremo che vogliamo tutelare i nostri operatori economici e quella convenzione fa l’interesse di tutto il territorio sia di Castelmola che di Taormina».

Lo afferma il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, che così anticipa la posizione del borgo turistico in vista della videoconferenza del 13 aprile prossimo con la Regione Siciliana (assessorato ai Trasporti) alla quale prenderà parte insieme a Taormina anche Castelmola, ed anche l’ex Provincia regionale di Messina.

Oggetto della discussione sarà la problematica della galleria Monte Tauro, al momento non a norma per accogliere il passaggio dei bus scoperti (e dunque quelli turistici). Alla luce di questa problematica, i bus turistici che si apprestano ad iniziare la stagione tra qualche settimana, si troverebbero a dover transitare ancora dalla Circonvallazione, che però nel frattempo è diventata a senso unico in direzione valle-monte. Com’è noto, in sostanza, i bus dovrebbero così attraversare nel senso monte-valle la Circonvallazione con il contemporaneo stop agli altri mezzi per consentire il passaggio dei bus turistici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata