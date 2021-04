Quanto costa morire a Messina? Al cimitero di S. Stefano Briga 5mila euro in più

Quanto costa morire? Al cimitero di Santo Stefano Briga 5 mila euro e mezzo in più del dovuto. E' paradossale la vicenda, diventata oggetto di un contenzioso amministrativo, che ha per protagonista una messinese che, dopo un lutto, per seppellire il proprio caro, ha subito la beffa di dover pagare 5.673,57 euro per una non meglio precisata “area vestibolare esclusiva” a servizio dei loculi prescelti.

La signora, assistita dall'avvocato Armando Hyerace, ha scelto di adire le vie legali rivolgendosi al Tar di Catania che, con sentenza dello scorso 1 febbraio ha annullato una nota dirigenziale del 2017 con cui il dipartimento Cimiteri e verde pubblico di Palazzo Zanca richiedeva l'ulteriore "balzello".

Al di là del caso specifico, la pronuncia dei giudici amministrativi rischia di provocare un effetto domino non solo per chi negli ultimi mesi sia stato “vittima” delle stesse richieste da parte del dipartimento Cimiteri, ma anche per chi lo sarà in futuro, se il Comune non disapplicherà la tariffa richiesta – e giudicata illegittima - sia sulle concessioni medio tempore già rilasciate che su quelle in corso di adozione.

