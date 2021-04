Il mercato S. Orsola di Messina sarà abbattuto. Rinascerà “verde” e su quattro piani

Del mercato attuale, forse, resterà solo il nome. Tutto il resto sarà completamente diverso. Il S.Orsola è destinato a cambiare volto. Addio alla baraccopoli commerciale che è oggi, e spazio ad una costruzione su 4 piani e con anima green. In questi giorni è stata aggiudicata la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo assetto dello spazio mercatale. A occuparsi del disegno del nuovo S.Orsola sarà la Cooprogetti di Gubbio, la stessa che ha ricevuto l’incarico per il restyling di un altro mercato, lo Zaera, i cui lavori si sono conclusi da un paio di settimane. I professionisti avranno 4 mesi per preparare l’elaborato che avrà come paletti quelli inseriti nel documento di indirizzo della progettazione redatto dagli architetti Giovanni Scipilliti e Adriana Galbo che hanno supportato il rup, Orazio Scandura. Non resterà nulla dell’attuale struttura. Verrà abbattuta per la realizzazione di quella nuova che avrà un piano seminterrato di quasi 1900 metri quadri che verrà adibito a parcheggio e dove potranno trovare posto 53 stalli per auto, e 15 per motocicli. Sarà servito da una rampa collegata con la via Canova.

