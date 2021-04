Gaggi, nascondeva hashish negli scatoli per cosmetici: arrestato un 25enne

Un venticinquenne di Gaggi è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taormina. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Graniti avevano notato movimenti sospetti di persone proprio in prossimità dell’abitazione del venticinquenne e hanno predisposto specifici servizi di osservazione del luogo da parte dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina. Durante la perquisizione dei locali hanno notato un plico che, sulla base di quanto dichiarato dal destinatario, avrebbe dovuto contenere dei cosmetici. Tuttavia i carabinieri, notando l’atteggiamento nervoso e preoccupato assunto dal giovane in quel momento, hanno deciso di ispezionarlo, trovando al suo interno un panetto contenente circa di 100 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, confezionata in sottovuoto. Nel corso della perquisizione degli altri locali sono stati rinvenuti ulteriori 5 grammi occultati in un bauletto della camera da letto, insieme alla somma di 70 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 25enne è ai domiciliari.

