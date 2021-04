Autostrade a Messina, prove di carico su ponti e viadotti: domani tocca a Tonnarazza e Torregrotta

Al fine di verificare il comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici di ponti e viadotti, Autostrade Siciliane ha predisposto per la giornata di domani le prove di carico sui viadotti Tonnarazza e Torregrotta dell’autostrada A20 Messina Palermo. Pertanto, per eseguire le prove, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di domani (venerdì 9 aprile 2021) sarà chiusa al transito la carreggiata autostradale di valle (in direzione Palermo) della Messina Palermo, tra il km. 30,970 e il Km. 32,686, e verrà conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina).

Sono in totale 14 le strutture che saranno oggetto di 50 prove di carico nel totale. Nei prossimi giorni si proseguirà sempre sulla A20 sui viadotti Niceto, Corriolo, Mela, Longano, Mazzata, Montagnareale, Rosmarino e Forno. Infine sarà la volta dei viadotti Calorende, Cardillo, San Michele e Bordonaro, che ricadono invece sulla tangenziale di Messina.

