Messina, via i dossi dalla Circonvallazione: aggiudicati gli ultimi lavori

A sei anni dal primo intervento, sta per chiudere l’ottovolante della Circonvallazione. I dossi provocati dal riaffiorare delle radici degli alberi in banchina in questi anni è stato un incubo per gli automobilisti e una trappola per chi viaggia su due ruote. Adesso è tutto pronto per l’avvio dell’ennesimo lotto di lavori per il rifacimento del fondo e la definitiva eliminazione del pericolo. Il Comune ha pronti altri 915.000 euro raggiungendo così quota 5 milioni di euro d’investimento su questa arteria trafficatissima che attraversa la città da nord a sud.

L’ultima tranche di questi lavori è stata aggiudicata in questi giorni. Dell’opera, dopo il ribasso sulla base d’asta di 689.200 euro, si occuperà la Soter srl di Maletto (CT). Avrà 12 mesi di tempo per chiudere il cantiere. Per l’avvio dei lavori, invece, ci vorranno ancora una cinquantina di giorni per la stesura del contratto e le procedure di verifica amministrativa.

Gli interventi avverranno su oltre 1.200 metri del percorso della Circonvallazione. Sul viale Italia nel tratto da via Montepiselli a via Ducezio e tra da via Ducezio a via T. Cannizzaro. Sul viale Principe Umberto lavori sul tratto da via Dina e Clarenza a Istituto Cristo Re. Sul viale Regina Margherita nel tratto da via Torrente Trapani a via Ignatianum, da Salita Cappuccini a Parco Aldo Moro e da Parco Aldo Moro a via Palermo. Sul viale Regina Elena nel tratto da viale Giostra a via Duca d'Aosta.

