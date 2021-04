Hub vaccinale nel parcheggio Lumbi di Taormina: saranno 16 le postazioni

«Ieri sera, a Catania, nel corso di un vertice con il presidente della Regione Nello Musumeci, è stato approvato l’hub per le vaccinazioni di Taormina». Lo annuncia il sindaco Mario Bolognari. «Entro dieci giorni sarà allestito dalla Protezione civile regionale un centro di sedici postazioni nel piano terra del parcheggio Lumbi, in grado di effettuare anche circa mille vaccinazioni al giorno. Servirà tutta la fascia ionica della provincia di Messina - sottolinea Bolognari».

L’hub di Taormina resterà funzionante per oltre sei mesi e comunque fino a fine pandemia. «Si tratta di un ottimo traguardo - dice Bolognari - preparato nel primo pomeriggio di ieri con l'ultimo sopralluogo e la sottoscrizione del verbale che ha sancito l’accordo tra Asp, Comune di Taormina e Asm. Devo ringraziare. Antonio Fiumefreddo, commissario della municipalizzata, che ha avuto per primo l’intuizione, il commissario emergenza Covid Alberto Firenze, che ha dettato i dettagli della organizzazione logistica e gli ingegneri della Protezione civile, che stanno procedendo alla realizzazione. Desidero ringraziare anche il presidente Musumeci -. conclude il sindaco - che ha consentito questa scelta importante per l'immagine della nostra Taormina, perla di bellezze naturali e artistiche, ma anche di impegno civile per la battaglia contro il virus e a favore della salute dei cittadini».

