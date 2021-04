Contagi nelle scuole di Messina, 13 classi in dad alla "Mazzini-Gallo"

Non torneranno a scuola domani come tutti gli altri alunni, i ragazzi della scuola Media Gallo dell'istituto comprensivo "Mazzini-Gallo". Si è registrato un caso di positività fra gli studenti della scuola e, in base alle nuove norme anticontagio, tutte le classi dovranno rimanere a casa e fare lezione a distanza. Si tratta di 13 classi e dei loro docenti. Per tutti loro, riferisce la preside Maria Ausilia Di Benedetto, è stata disposta la quarantena sino al 12 aprile. Il giorno successivo è previsto il tampone per tutti a scuola.

