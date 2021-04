Contagi in aumento a Giardini Naxos, il sindaco chiede la zona rossa

Aumentano i contagi a Giardini Naxos e la seconda stazione turistica siciliana sta per diventare zona rossa. Il sindaco Giorgio Stracuzzi ha inviato formale richiesta di istituzione della zona rossa all'Asp e alla Regione. I casi di positività al momento in atto in città sono 40 ma stando ad ulteriori riscontri sarebbe in arrivo la comunicazione da parte delle autorità sanitarie di altre 6 positività. Al 3 aprile scorso, alla vigilia di Pasqua, i contagiati da Coronavirus in città erano ancora 24. In pochi giorni c'è stata una crescita esponenziale di contagi che ha spinto l'Amministrazione alla decisione di chiedere la chiusura, che dovrebbe essere adesso disposta dal presidente della Regione.

