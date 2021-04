Aumentano i casi di Covid: i sindaci di Villafranca, Furnari e Rodì chiudono le scuole

Alla luce dell'aumento esponenziale dei casi di positività sul territorio comunale e visti i contagi accertati in ambito scolastico, tutti i plessi dell'istituto comprensivo di Villafranca Tirrena resteranno chiusi per tutta la settimana. Per le stesse valutazioni, il sindaco Matteo De Marco ha prorogato le ordinanze di chiusura di tutte le strutture comunali e di accesso e stazionamento in aree pubbliche. Sempre nell'ottica del contenimento dei contagi, a Furnari, il primo cittadino Maurizio Crimi ha disposto la chiusura delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria e dell'asilo nido comunale, a partire da domani e fino al 16 aprile.

Provvedimenti anche a Rodì Milici, dove il sindaco Eugenio Aliberti ha ordinato la chiusura della Primaria e Secondaria per tutta la settimana, e dell'asilo nido da domani fino al 16 aprile.

