Violento schianto a San Filippo, auto contro muro ad Archi: in fin di vita un giovane

Un grave incidente autonomo si è verificato stamattina, intorno alle 6, ad Archi, frazione di San Filippo del Mela. Una Fiat Panda, con a bordo un giovane di 30 anni A. M. originario di Milazzo e molto noto nel comune perché gestisce un locale nel centro mamertino, si è violentemente schiantata contro un muro. Da una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo prima contro la cartellonistica stradale e poi contro la parete esterna di un palazzo.

A soccorrerlo gli operatori del 118 di Milazzo, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Le condizioni del conducente sono apparse subito critiche e , al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata. Per estrarlo dal groviglio di lamiere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. L'incidente si è verificato nella stessa zona in cui perse la vita Giulia Ragini. Ad aver segnalato l'incidente è stata una guardia giurata che si stava recando a lavoro. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

© Riproduzione riservata