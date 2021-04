Messina, al PalaRescifina 1500 vaccini al giorno

Non sarà pronto il dieci aprile come avrebbe voluto il commissario nazionale Francesco Figliuolo, ma il secondo hub vaccinale, fra due settimane dovrebbe essere inaugurato. È questo l’esito del sopralluogo chiave che si è svolto al PalaRescifina di Messina. Martedì a Palermo, dal Presidente Musumeci, che ha anche l’interim della delega alla Salute, verrà perfezionato l’accordo per la creazione di questo secondo prezioso, e forse più comodo, polo di vaccinazione. Asp, Ufficio Emergenza Covid 19, Comune di Messina e Protezione Civile hanno verificato quali fossero i lavori di adeguamento e manutenzione necessari per sistemare il palazzetto. All'incontro erano presenti il direttore generale dell'Asp di Messina, Bernardo Alagna, il commissario dell'emergenza Covid 19, Alberto Firenze, Bruno Manfrè e Grazia Rosa Cammaroto per la Protezione Civile, l’assessore comunale con delega all'emergenza Covid Dafne Musolino e l'assessore allo Sport Francesco Gallo. Il cronoprogramma di massima stilato informalmente prevede che a metà della prossima settimana inizino i lavori. In quindici giorni dovrebbe essere aperto all’utenza. «Concordiamo sul fatto che serva un’organizzazione diversa rispetto a quella dell’hub in Fiera – dice il commissario Covid di Messina Alberto Firenze – Occorre avere uno spazio più ampio per l’attesa e l’anamnesi. Servono a poco 52 postazioni, se poi le file si accumulano prima nella fase di verifica. Al San Filippo contiamo di partire da 150 vaccinazioni l’ora. 1500 al giorno per poter, eventualmente arrivare a 3000. In pratica un hub quasi con lo stesso potenziale della Fiera ma con una funzionalità maggiore. Per esempio il rapporto postazioni anamnesi, punti di vaccinazione può essere uno a uno. Quindi per fare i numeri previsti bastano dalle 10 alle 20 postazioni vaccinali ma altrettante per la verifica preventiva».

