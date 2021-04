Ecco i dati sulla campagna vaccinale a Messina: in 106.893 già vaccinati (15mila fragili e 30mila over 60)

Arrivano i primi dati sulla campagna vaccinale in corso a Messina e in provincia. Nei 108 comuni della provincia di Messina, sino ad oggi, sono state vaccinate in totale 106.893 persone. Hanno già ricevuto le seconde dosi 35.000 soggetti: 1.258 con il vaccino moderna e 33.742 con il vaccino Pfizer.

Sono stati somministrati soltanto come prima dose i seguenti vaccini:

Astrazeneza: 18.750,

Moderna 5.132

Pfzer: 4.801

I dati sulle principali categorie vaccinate:

Fragili: 15.895

Forze dell'ordine: 3.923

Medici/operatori sanitari: 31.114

Operatori scolastici: 6.002

Soggetti maggiori di 60 anni: 30.445

Altre: 19.514

