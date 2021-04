Coronavirus, Barcellona piange un'altra vittima. Si valuta la zona rossa

È di Barcellona Pozzo di Gotto l'uomo di 72 anni deceduto stamattina al Policlinico di Messina dove era ricoverato per Covid. Cresce la preoccupazione, intanto, nella città del Longano per la nuova comunicazione sui contagi da parte del sindaco Pinuccio Calabrò. Gli attuali positivi al Coronavirus sono 199, un dato che nelle ultime ventiquattrore ha registrato un'impennata rispetto agli aggiornamenti precedenti.

Le autorità sanitarie - Dipartimento di Prevenzione e Ufficio straordinario per l’emergenza- hanno avviato, sulla scorta di parametri espressamente previsti dalla legge, la procedura di valutazione per dichiarare la zona rossa di concerto con gli uffici della Regione Siciliana. Alla luce di questo aumento esponenziale dei contagi, il primo cittadino ha ammonito la popolazione dichiarando che «in molti si sono girati dall’altra parte di fronte ai consigli delle autorità sanitarie, ritenendo evidentemente di essere più esperti di medici e scienziati. Le forze dell’ordine, che già purtroppo devono fare i conti con l’aspetto del personale sottodimensionato, non possono controllare tutto e tutti».

