Messina, variante inglese nell'80% dei casi Covid. Contagiati anche tanti bambini (asintomatici)

L'ottanta per cento dei nuovi casi di Covid 19 riscontrati a Messina vengono identificati come variante inglese. La totalità dei casi riscontrati nelle scuole appartengono al ceppo inglese del virus. E il Coronavirus sta colpendo duro anche tra i più piccoli. Ci sono a Messina, tra i contagiati, bambini con meno di sei anni. Lo ha detto ieri a Scirocco, il talk di Rtp, condotto da Emilio Pintaldi, Teresa Pollicino, medico e docente di Patologia generale, direttore di uno dei laboratori di analisi che si stanno occupando del sequenziamento dei tamponi. La docente ha messo in guardia dalla contagiosità della variante, raccomandando l'utilizzo di presidi più protettivi come le mascherine Ffp2 e il distanziamento ma ha precisato che non è stata accertata una maggiore letalità. Fortunatamente i bambini sono asintomatici o paucisintomatici ma diventano veicolo di contagio tra gli adulti.

