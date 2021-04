Messina, uova pasquali donate ai bimbi meno fortunati da "Arenagiallorossa"

Nella settimana che precede le festività pasquali il gruppo organizzato “Arenagiallorossa”, noto per il suo supporto verso la società sportiva Football Club Messina, ha voluto promuovere un’iniziativa solidale per alcuni bambini meno fortunati soprattutto in tempi difficili dovuti dalla pandemia da Covid-19. In molti sono stati coloro che hanno voluto aderire all’iniziativa, sono infatti state raccolte 15 uova di Pasqua firmate Bacco dell’Fc Messina. Nella giornata di martedì 30 Marzo alla “Casa famiglia Antoniette Cristo Re” sono state donate le prime uova pasquali e nella giornata di venerdì 2 Aprile ne sono state consegnate delle altre presso “Arzilla” cooperativa sociale.

Il presidente del gruppo “Arenagiallorossa” in una delle occasioni appena riportate ha voluto ribadire come sia fondamentale aiutare i più deboli partendo proprio dai più giovani, dichiarando come “far parte di una tifoseria non è solo l’andare allo stadio per tifare la propria squadra ma lo si può essere trasmettendo valori di solidarietà e rispetto per la propria città e la sua gente partendo proprio dai più piccoli”. Sul campo possiamo anche perdere ma quando strappiamo un sorriso ad un bambino significa che abbiamo già vinto.

