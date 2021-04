Messina, imprenditore siciliano dona 500 colombe pasquali al personale impegnato nelle vaccinazioni

Una donazione in segno di gratitudine e riconoscenza per il prezioso lavoro svolto da centinaia di persone impegnate nella campagna anti covid in provincia di Messina: un noto imprenditore del settore ha inviato stamane 500 colombe pasquali artigianali made in Sicily nei centri vaccinali di Messina, Milazzo e Patti.

Medici, infermieri, farmacisti, amministrativi, informatici, psicologi, operatori sanitari, volontari della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni ogni giorno senza sosta garantiscono la massima efficienza nel vaccinare, in sicurezza, più cittadini possibili. “Un gesto che assume profondo significato in questo momento difficile per il Paese - ha evidenziato il commissario per l’Emergenza di Messina Alberto Firenze - un’occasione per augurare a tutti coloro che lavorano dentro gli hub una Serena Pasqua che sia portatrice di buone notizie, anche alla luce dell’importante aumento di dosi atteso proprio nei prossimi giorni in Sicilia, in grado di accelerare ulteriormente la macchina organizzativa”.

Le attività di vaccinazione proseguiranno anche nel giorno di Pasqua e Pasquetta nella fascia mattutina 8-14.