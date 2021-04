Villafranca Tirrena, donna di 88 anni nuova vittima del coronavirus

La comunità di Villafranca Tirrena piange un'altra vittima a causa del Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo De Marco, in un messaggio pubblico rivolto ai residenti. «Cari concittadini, mi duole comunicarvi una triste notizia. Un’altra donna di Villafranca Tirrena, di 88 anni, positiva al Covid-19 e già ricoverata al Policlinico di Messina, purtroppo non ce l'ha fatta e nella giornata di ieri è venuta a mancare. Ci uniamo al dolore dei familiari esprimendo a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità profondo cordoglio. Che la terra le sia lieve. Colgo l'occasione per esortare tutti ad osservare con scrupolo e coscienza le misure da adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio, nel rispetto della propria e altrui salute». Nel frattempo, si registra, in questi giorni, un'ulteriore impennata dei casi. Ad oggi, sono in tutto 35.

