Senza mascherina e biglietto, insulti e minacce al controllore con un coltello: due denunce a Messina

Senza mascherina e titolo di viaggio minacciano controllore con un coltello. La Polizia di Stato di Messina ha denunciato due persone. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti prontamente ieri, nel primo pomeriggio, lungo il viale della Libertà, fermata del tram “Alighieri” dove, poco prima, due cittadini originari dello Sri Lanka si erano resi responsabili dei reati di minaccia e porto d’arma o oggetti atti ad offendere.

Nei confronti del controllore che aveva chiesto loro di indossare la mascherina e di mostrare il titolo di viaggio, il primo dei due ha estratto un coltello minacciandolo e insultandolo.

Il secondo ha fatto altrettanto estraendo un secondo coltello e minacciando chi, compreso quanto stava accadendo, era intervenuto in difesa del controllore. Il secondo dei malviventi è stato trovato in possesso di un grimaldello e pertanto denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

© Riproduzione riservata