Santa Teresa di Riva: voragine di tre metri, lungomare pericoloso

Le condizioni erano ulteriormente peggiorate nelle ultime settimane e quell’avvallamento sulla pavimentazione non faceva presagire nulla di buono. E così ieri sera il cedimento in atto ormai da tempo sulla piazzetta del lungomare di Santa Teresa di Riva, all’altezza di via Del Gambero, si è manifestato definitivamente. Alle 19.45, si è udito un boato e una vasta porzione della struttura, a ridosso del parapetto e della scalinata lato Catania che conduce alla spiaggia, è crollata su se stessa, creando una voragine larga circa tre metri e lunga altrettanto. La pavimentazione si è afflosciata insieme al solaio che la sosteneva, in stato di degrado strutturale e sorretto ormai dalla poca sabbia rimasta nel terrapieno sottostante, svuotato nel corso degli ultimi mesi dall’azione di sifonamento causata dalle onde del mare che si infrangono sulla piazzetta. Due cittadini che si trovavano sul marciapiede in quel momento hanno assistito increduli alla scena.

