Impennata di contagi a Taormina, l'appello del sindaco: "Pasqua a casa o si rischia un boom di casi"

Netto incremento dei contagi da Coronavirus a Taormina. Nella località ionica, infatti, i casi Covid sono adesso 32. I casi riscontrati dalle autorità sanitarie si sono verificati nella quasi totalità tra il 26 marzo e la giornata del 1 aprile. Tra le persone al momento positive a Taormina, 13 sono ragazzi della scuola media (dove si è verificato un focolaio in una classe della seconda media riguardante 15 studenti, non solo di Taormina ma anche di Giardini Naxos e Francavilla) e 19 sono adulti. "La velocità con cui si propaga la variante inglese è pericolosissima e si rischia un ulteriore raddoppio dei casi in pochi giorni. Le notizie non sono affatto buone, adesso bisogna fare grande attenzione - ha detto il sindaco Mario Bolognari -. Nei giorni di Pasqua bisogna stare in casa o si rischia un esplosione dei contagi".

