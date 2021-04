Forza d’Agrò: auto del comandante in fiamme, videosorveglianza al setaccio

Proseguono serrate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Taormina per individuare il responsabile (o più di uno) dell’attentato incendiario ai danni dell’autovettura del comandante della Stazione carabinieri di Forza d’Agrò, data alle fiamme nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Gli accertamenti avviati nell’immediatezza dell’accaduto stanno procedendo senza tralasciare alcun dettaglio e gli inquirenti contano di chiudere quanto prima il cerchio per dare un nome a chi ha agito contro il vertice del locale presidio dell’Arma, il luogotenente Maurizio Zinna, in servizio nel borgo collinare dal 2009. Già poche ore dopo, sentiti alcuni testimoni e in particolare due giovani del posto, convocati in caserma e ascoltati per alcune ore forse perché sospettati di aver appiccato le fiamme all’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in via Alcide De Gasperi, proprio davanti alla Stazione Cc.

