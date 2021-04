Maxi incidente sulla Messina-Catania: lunghe code e un 15enne ferito

Un incidente lungo l'auostrada Messina-Catania si è verificato questa mattina poco dopo le 9, all'altezza della galleria Piano Cutiri, tra Scaletta e Messina. Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli. Sul posto è accorsa la Polstrada, che ha intanto liberato una corsia di marcia per cercare di far defluire il traffico. L'incidente è avvenuto in direzione Catania -Messina (al km.10).

Sono stati tasportati al policlinico di Messina con due ambulanze 118 di Santa Teresa di Riva e del Piemonte un 30enne, conducente di un furgone, e un minore (15enne) che era a bordo dello stesso mezzo.

© Riproduzione riservata