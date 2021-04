L'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela ha comunicato che non sarà conferito il vaccino anti Covid 19 nella giornata del Sabato Santo, come in un primo momento era stato ipotizzato secondo l'accordo Regione-Cei. L’Arcidiocesi si è resa disponibile a concordare altre date per la istituzione di un servizio e non per un’attività occasionale, nel rispetto degli accordi presi con le autorità sanitarie.

