Stop alla sosta gratuita nei parcheggi a Messina: i lavoratori del centro chiedono agevolazioni

I parcheggi gratuiti ormai hanno vita breve. E in città dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, tornare da domani a pagamento. E in questo periodo tanti sono stati coloro che lamentano disagi e auspicano che anche Messina si adegui a ciò che avviene in altre città: ovvero prevedere un abbonamento agevolato per chi lavora. Emblematica una testimonianza di chi si sente colpito da costi onerosi che gravano sul bilancio familiare.

«Sono una commessa che lavora in centro – ha raccontato Eleonora Azzaro –, e abito nello zona Sud della città. Da diversi anni pago il “gratta e sosta” giornaliero di 5 euro che mensilmente diventa un spesa di 150 euro circa. Ben 1800 euro annui. Una bella somma che potrei mettere da parte per la mia famiglia e per i miei due bambini».

Insomma, un bel salvadanaio ideale per la lavoratrice che si ritrova costretta a viaggiare con il suo mezzo. Non tanto per piacere ma per necessità: «Non utilizzo mezzi pubblici – precisa la signora Azzaro –, perché non corrispondono né con l’orario di ingresso scolastico dei mie figli né con quello mio lavorativo. E per questo, dico, che sarebbe necessario prevedere un abbonamento mensile come in tante altre città. Anche siciliane senza guardare troppo lontano».

Una causa condivisa in pieno dall’avvocato Dario Carbone che poco prima di Natale si era fatto invece portavoce sui social di un vero paradosso. Infatti, molti sono stati gli automobilisti che sono stati multati dagli ausiliari del traffico che non riuscivano a rilevare i servizi myCicero e easy park. E che sono stati costretti a contestare la multa tramite pec per ottenere l' annullamento in autotutela:

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata