Messina, il Comune ci ripensa. Parcheggi gratis in centro fino al 30 giugno

Sarà prorogata per altri tre mesi la gratuità delle soste all’interno degli stalli blu della zona centrale della città. Il provvedimento in vigore fino a oggi sarà dunque prorogato per altri 90 giorni fino al 30 giugno.

Oggi un provvedimento della Giunta darà seguito alle intenzioni manifestate già nel mese di gennaio di prevedere sei mesi di gratuità sulle Z TL. il Comune aveva già accantonato le somme necessarie da rifondere ad Atm per il mancato incasso.in quel momento però non era stato ancora approvato il bilancio e pertanto il provvedimento era stato preso per soli tre mesi.si tratta di una misura Anche a sostegno dei commercianti per cercare di limitare gli effetti della pandemia e incentivare gli acquisti in città.

In vista del ritorno dei parcheggi a pagamento che era stata prevista per la giornata di oggi, i commercianti del centro avevano chiesto delle agevolazioni prevedendo degli abbonamenti mensili.

Problema che per ora è stato superato dalla proroga delle strisce blu gratuite per altri tre mesi.

