Vertenza Blu Jet, lavoratori e sindacati in Prefettura a Messina: "RFI garantisca parità contrattuale"

Vertenza Blu Jet, lavoratori e sindacati in Prefettura a Messina: "RFI garantisca parità contrattuale"

SINDACATI

Vertenza Blu Jet, lavoratori e sindacati in Prefettura a Messina: "RFI garantisca parità contrattuale"

Cgil e Uil ribadiscono come sia assurdo continuare a rifiutare di avviare un confronto con i sindacati per eliminare le discriminazioni salariali e normative oggi esistenti tra i lavoratori di Blu Jet e gli altri che operano in RFI