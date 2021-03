Oggi a Milazzo i funerali di Riccardo Maestrale, il 22enne morto in autostrada

Per la seconda volta nel giro di un paio di mesi, la città di Milazzo si ritrova a dover rendere omaggio ad un altro giovane che sicuramente sarà ricordato nel tempo per la sua generosità. Dopo la tragedia in mare dello scorso settembre in cui perse la vita Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria di Porto annegato per salvare due giovani in difficoltà, oggi la comunità si stringerà alla famiglia di Riccardo Maestrale, il ventiduenne militare in servizio al 1° Reggimento Bersaglieri dell’esercito di Cosenza che giovedì scorso ha prematuramente perso la vita nel tentativo di aiutare alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale sull’autostrada Messina-Palermo,

Alle 11 al Duomo sono previsti i funerali e anche stavolta sarà lutto cittadino, disposto dal sindaco Pippo Midili che ha ritenuto doveroso che la città esprima il proprio cordoglio alla famiglia «per la prematura perdita di un giovane che ha dimostrato di essere un chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo spinti sino all’estremo sacrificio».

Le bandiere esposte sugli uffici pubblici saranno a mezz’asta. L’ordinanza formula anche un invito a commercianti, uffici, lavoratori ad interrompere, dove possibile, le ordinarie attività sempre per la durata delle esequie. L’accesso in chiesa sarà contingentato per le restrizioni Covid, ma nella piazza antistante saranno numerosi i giovani che vorranno tributare l’ultimo saluto al loro amico Riccardo, uno di loro.

L'autopsia

È durata un paio d’ore ieri pomeriggio l’autopsia sul corpo del povero militare 22enne Riccardo Maestrale, il milazzese morto nel tamponamento a catena avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, travolto mentre cercava di soccorrere i feriti del precedente scontro. Ieri, dalle 17 alle 19 all’obitorio del Policlinico, il medico legale, il prof. Alessio Asmundo, che in mattinata era stato incaricato dal sostituto procuratore Annamaria Arena, il magistrato che segue il caso, ha completato tutto. Ci vorranno però alcune settimane per capire meglio, con il deposito della consulenza da parte del prof. Asmundo. Allo stato è troppo presto per azzardare ipotesi. All’esame ha partecipato anche il medico legale Nino Bondì, che è il perito scelto dai familiari del povero militare, che sono rappresentati nell’inchiesta come parte offesa dall’avvocato Tino Celi.

