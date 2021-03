Coronavirus, oggi a Messina arrivano 14mila dosi. Si accelera sull'hub al PalaRescifina

Messina fa rifornimento di vaccini ed è pronta a ripartire verso l’immunizzazione. Oggi sono attesi circa 14.000 dosi di siero che finalmente rimetteranno in moto le leve di un hub vaccinale che, la settimana scorsa, ha viaggiato a ritmo ridotto.

Ieri c’è stata un prima impennata delle somministrazioni con 454 persone che hanno ricevuto uno dei due vaccini disponibili. La stragrande maggioranza degli “utenti” di ieri ha avuto iniettato il siero Moderna, quello meno diffuso in questo momento nel Paese, e che nel week end scorso è stato indispensabile per supplire alla carenza di Pfizer: 429 i vaccinati con le fiale americane. Solo 25 invece coloro i quali hanno auto AstraZeneca.

E oggi? È attesa la dotazione settimanale per la provincia di Messina di 14.000 dosi. Arriveranno a Taormina, Patti e Milazzo, i centri Asp. Una parte di questo materiale verrà, come sempre, poi smistato nel capoluogo, in particolar modo, in Fiera. Nel dettaglio sono previste 6.000 dosi fra Moderna e Pfizer ( per over 80 ed estremamente fragili di ogni età) e 8.000 di AstraZeneca (destinate ai settantenni e alle altre fasce attivate come docenti e forze dell’ordine). Una bella iniezione che dovrebbe essere confermata anche la prossima settimana. Poi è prevista un’ulteriore accelerazione per arrivare a 20.000 dosi a settimana, prima della fine del mese.

Di hub in hub: Non ci sono più dubbi sul fatto che una nuova struttura capace di garantire una buona quantità di vaccinazioni al giorno debba nascere in città. E non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che il “layout” della Fiera sarà cambiato. Il secondo centro vaccinale nascerà al PalaRescifina. A San Filippo, nel palazzetto realizzato 20 anni fa e capace di 5.000 spettatori, ieri sono arrivati gli uomini dell’ufficio tecnico dell’Asp. Hanno effettuato dei controlli sull’idoneità dei locali e verifiche sulle condizioni igienico sanitarie della struttura.

