SuperEnalotto a Milazzo, centrato un "5" da 81mila euro

Ancora una vincita di rilievo col SuperEnalotto a Milazzo. Uno sconosciuto scommettitore è riuscito, nel concorso di sabato, a "centrare" il 5 portando a casa ben 81.814,99 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabacchi di via Chinigò, 1. Il 6 è assente ormai da parecchio tempo. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, con i 130 milioni vinti a Caltanissetta. Nel concorso di sabato scorso gli altri due “5” sono state realizzati in Liguria a Sestri Levante e in Campania a Sapri. Il Jackpot intanto cresce ancora e adesso è di 128,9 milioni di euro.

© Riproduzione riservata