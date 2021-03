Scuole Taormina, si allarga il focolaio da Covid nella frazione Trappitello

Si va allargando il focolaio da coronavirus che sta interessando a Taormina la scuola media della frazione di Trappitello. Gli studenti risultati positivi al virus, tutti della stessa classe (una seconda media) sono adesso 15. Ben sette casi sono stati riscontrati dalle autorità sanitarie in queste ultime ore. È risultato positivo inoltre anche un insegnante che era stato a contatto con la classe interessata dai contagi. A seguito dei numerosi casi Covid riscontrati, nel plesso si è deciso di svolgere in Dad (didattica a distanza) le giornate di lezione che precedono le vacanza di Pasqua. Sono in corso verifiche per appurare se si tratti di casi ricollegabili ad una variante del virus.

