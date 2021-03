Capo Peloro affollato, il sindaco De Luca prepara provvedimenti restrittivi

Il sindaco De Luca non ha gradito i movimenti eccessivi... del weekend. «Le scene di ieri a Capo Peloro sono state vergognose, disdicevoli, disgustose. Solo un pugno di deficienti può rischiare di vanificare, ora che siamo all'ultimo miglio, tutto quello che è stato fatto. Saremo costretti a emanare nuovi provvedimenti restrittivi, sicuramente interdittivi riguardo alle aree dove si creano gli assembramenti. La polizia municipale anche ieri è intervenuta e ha fatto tutto il possibile, ma di fronte a simili scene le forze dell'ordine non possono farcela. Io capisco tutto, siamo tutti stanchi, ma far esplodere nuovi focolai di Covid in città non solo è da irresponsabili, ma da delinquenti».

