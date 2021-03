A20 Messina-Palermo, proseguono lavori di manutenzione. Ecco i prossimi interventi

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Autostrade Siciliane, anche sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

Dal 29 marzo al 30 aprile si procederà al rifacimento del manto autostradale nel tratto compreso tra il km. 46,720 e il km. 50,542 (nei pressi di Barcellona P.G.) e pertanto la carreggiata autostradale di valle (direzione Palermo) rimarrà chiusa per consentire lo svolgimento dei lavori e il traffico sarà deviato nella carreggiata di monte, dove vigerà il doppio senso di circolazione.

Nuovi cantieri

Nei prossimi giorni verranno allestiti anche i cantieri utili alla realizzazione della nuova pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti. Si inizierà da quest’ultimo che pertanto verrà inibito al transito secondo le seguenti modalità:

7 e 8 aprile chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Messina;

9 e 10 aprile chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo;

12 e 13 aprile chiusura della rampa di uscita dell'autostrada per i veicoli provenienti da Messina;

14 e 15 aprile chiusura della rampa di uscita dell'autostrada per i veicoli provenienti da Palermo.

Infine, dal 29 marzo al 31 maggio verranno effettuati anche i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico del fabbricato dei caselli di Villafranca Tirrena. Al fine di favorirne la realizzazione verrà parzializzato l’ultimo chilometro della carreggiata in direzione Palermo che conduce alla barriera di Villafranca, esattamente dall’uscita della galleria Madonna di Montauto al km. 19,500 fino km. 20,500.

