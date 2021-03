San Pier Niceto, tornato a casa il 13enne coinvolto nell'incidente di Milazzo

È tornato a casa il ragazzino di San Pier Niceto che lo scorso 13 febbraio era rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo di una Ford Focus con altre persone, a Milazzo, in via dei Giardini. Dopo lunghe settimane al Policlinico universitario Gaetano Martino di Messina e tanta apprensione per le sue condizioni di salute, il tredicenne ha ritrovato il calore dei familiari. Ma dovrà essere sottoposto prossimamente a un delicato intervento maxillo-facciale, a seguito delle fratture riportate al cranio e al volto.

È con gioia che la comunità di San Pier Niceto ha accolto la notizia del suo rientro, scegliendo di manifestare il proprio affetto andando oltre le parole. In vista delle cure sanitarie, infatti, su iniziativa di alcuni cittadini è stata organizzata una raccolta fondi "GoFundMe", per aiutare il ragazzino a ritornare a vivere la quotidianità di un tempo.

