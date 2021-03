Rapina nel supermercato di Santa Teresa, bottino da 200 euro

Rapinatori in azione a Santa Teresa di Riva. Due uomini si sono introdotti nel supermercato Sigma di via Sparagonà, nella zona nord del paese, intimando alla cassiera di consegnare il denaro custodito nel cassetto, prima di allontanarsi in auto e far perdere le loro tracce. I malviventi, entrambi sulla trentina, hanno agito con mascherina sul volto e cappuccio in testa e non è chiaro se fossero armati, visto che uno dei due pare nascondesse sotto il giubbotto un pistola, probabilmente solo a scopo intimidatorio, che però non è stata estratta. La rapina ha fruttato loro circa 200-300 euro, somma pari all’incasso del giorno, e durante il colpo non vi erano clienti all’interno dell’esercizio. I carabinieri della Stazione di Santa Teresa e della Compagnia di Taormina hanno avviato le indagini per risalire ai due rapinatori, visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese.

