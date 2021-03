S. Teresa di Riva, morto il pensionato caduto mentre riparava l’antenna tv

Non ce l’ha fatta il pensionato gravemente ferito lunedì in un incidente domestico. Carmelo Nicita, 65 anni, di Savoca, è deceduto nel primo pomeriggio di ieri al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato con l’elicottero del 118 in seguito alla caduta nella sua abitazione di via Pirandello, nel quartiere Barracca. Le condizioni erano apparse subito gravi, a causa di una vasta emorragia cerebrale che aveva portato i medici a ricoverarlo in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva: il quadro clinico non ha fatto registrare miglioramenti, anzi le lesioni si sono ulteriormente estese fino a provocarne la morte.

