Messina, nuovamente operata la docente messinese in coma dopo la trombosi

E' stata nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico, la docente 55enne ricoverata d'urgenza al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. La donna era stata sottoposta al vaccino Astrazeneca l'11 marzo. Nei giorni successivi, dopo la febbre alta e una persistente cefalea, da analisi effettuate è emersa la presenza di una trombosi e una grave trombocitopenia. Un quadro clinico ulteriormente aggravato dai controlli effettuati dopo il ricovero in ospedale.

Ieri il primo intervento d'urgenza. «Oggi - è l'aggiornamento del legale della famiglia, l'avvocato Daniela Agnello - la signora è stata nuovamente operata per sopraggiunte complicanze, risolte grazie alla tempestività e professionalità dei neurochirurghi del Policlinico Universitario. La terapia farmacologica avviata dal reparto di ematologia del Policlinico ha dato qualche piccolo segnale di ripresa del gravissimo quadro trombocitopenico. Il quadro clinico complessivo, comunque, continua a rimanere molto grave con rischio di vita. I familiari ringraziano tutto il personale medico e paramedico del Policlinico Universitario di Messina per la loro encomiabile e straordinaria attenzione e dedizione nei confronti della paziente. Si ringrazia altresì la comunità messinese che si è immediatamente adoperata per donare il sangue necessario a supporto dell’intervento. Si ribadisce, ancora una volta, che sino alla somministrazione del vaccino la signora era in ottime condizioni di salute, non presentava patologie o altri sintomi. Si auspica che la gravità della vicenda possa allertare le competenti autorità amministrative e politiche per attenzionare quanto accaduto».

