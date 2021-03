Gallerie sull'A20 a Messina, "riscontrati casi gravi e diverse condizioni di rischio"

Le criticità riscontrate sulla A20 Messina-Palermo dovranno adesso essere superate dal Consorzio autostrade siciliane. A dirlo è l'ingegnere Placido Migliorino, l'ispettore che è stato chiamato a verificare lo stato strutturale delle autostrade della Sicilia. «Ho notato un evidente spirito di collaborazione da parte del Consorzio, che ritengo metterà nel breve termine in atto le mie segnalazioni ottemperando a quanto richiesto – ha dichiarato l'ing. Migliorino –. I prefetti di Messina e di Palermo insieme al Cas credo istituiranno un tavolo tecnico per avere contezza delle prescrizioni riportate nella mia relazione. Le procedure consequenziali spettano al Cas che dovrà quindi provvedere alla messa sicurezza». L'ing. Migliorino tornerà in Sicilia a fine aprile per proseguire con gli interventi ispettivi sulla Messina-Catania, facendo altresì un passaggio sul percorso della A20.

