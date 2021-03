Ecco le gallerie a rischio a Messina. Il Cas: "Valuteremo la chiusura in base alle nostre indagini"

Un’autostrada colabrodo. Ecco cosa ha trovato Placido Migliorino, il dirigente del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, inviato in Sicilia per la verifica delle condizioni di viadotti e gallerie delle autostrade dell’isola.

Nella relazione del tecnico del Ministero, emerge per la necessità della «interdizione della circolazione autostradale fino alla risoluzione di tutte le criticità segnalate» di ben 8 gallerie dell’asse stradale tirrenico. Quattro di queste si trovano sulla tangenziale di Messina e quatto lungo il resto del tracciato: La Torretta (a Patti), la Calavà, la Mongiove, la Petraro (Brolo, dove per altro da poco è stato appaltata la realizzazione di un sistema di videosorveglianza). Nell’area del capoluogo preoccupano in particolar modo le condizioni delle gallerie San Giovanni, Baglio, Perara, e Telegrafo, tutte lungo la trafficatissima tangenziale. In molte altre, il sopralluogo ha evidenziato la necessità di ridurre la carreggiata.

E il Cas? «Ben venga questa relazione effettuata con indagini visive – dice il direttore generale Salvatore Minaldi – effettuata ora però noi valuteremo i casi uno per uno con l’aiuto delle consulenze tecnico scientifiche garantite dalle università siciliane con cui abbiamo avviato le verifiche sulle stesse strutture da parecchio tempo. Le decisioni saranno prese in base a quelle risultanti».

