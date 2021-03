Vaccini a Messina, prende corpo l'ipotesi di un secondo hub al Palarescifina

Quando si avrà una disponibilità di dosi tali da arrivare ai numeri prefissi, l’hub in Fiera di Messina riuscirà a sopportarli? Anche considerando che se oggi il problema è la pioggia, molto presto potrebbe diventare il caldo?

Ecco perché l’ipotesi di creare un secondo hub in città prende sempre più piede. Viene tenuta in considerazione dall’assessorato regionale alla Salute, ma anche dall’Ufficio Covid. Ieri sarebbe stato effettuato un sopralluogo in gran segreto al PalaRescifina, il palazzetto dello sport di San Filippo, attualmente inutilizzato e caldeggiato nei giorni scorsi, come possibile sede vaccinale, sia dal consigliere comunale Salvatore Sorbello che dal Movimento 5 Stelle.

L’idea è al vaglio, anche perché in Sicilia, in questi giorni, sono presenti gli “inviati” del commissario nazionale Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per valutare l’andamento degli hub siciliani. Anzi, non è escluso che lo stesso Figliuolo, nei prossimi giorni, possa fare tappa proprio a Messina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata