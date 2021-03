Messina, a 95 anni salva la sua badante colpita da infarto

Quando la cura per gli altri supera l’amor proprio può accadere di tutto, anche che un anziano diventi un eroe. Proprio quello che è accaduto qualche sera fa al 95enne Renato Fazzone, stimato avvocato messinese, prontamente intervenuto in soccorso di Mary, la donna filippina che da anni si prende cura di lui, colpita da un infarto quasi fulminante. L’avvocato, preoccupato dai dolori alla spalla e allo stomaco accusati da Mary, intuendo la gravità della situazione ha immediatamente chiamato il figlio che ha allertato i sanitari del 118, intervenuti per prestare soccorso. La signora, trasportata d’urgenza all’ospedale “Papardo” dov’è stata sottoposta a intervento chirurgico, oggi sta bene. E’ commossa nel ricordare quanto accaduto, soprattutto l’affetto con cui Renato, “il mio dottore” come lo chiama lei, si è accorto di quanto stesse accadendo. “La sua prontezza è stata determinante, ancora pochi minuti e non ce l’avrebbe fatta”, hanno dichiarato i medici.

© Riproduzione riservata